Akseki\'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

3.Sayfa

Akseki'de tarım arazisinde yangın

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Yangında badem ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangın Akseki'nin Çimi köyü yakınlarında Biladen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Biladen mevkiinde Ramazan Ö.'nün badem ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde temizlik yaparken meydana geldiği bildirildi. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir acil müdahale aracı, bir arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimine ait bir itfaiye ile 10 personel müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Akseki İlçe Jandarma tarafından Ramazan Ö'nün ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.