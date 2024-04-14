Akseki\'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kasasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne giden Ali Pişginel idaresindeki 06 DAE 271 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalara çarparak savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile Tevfik Sürer, Sevda Pişginel, Muhammed Barış Pişginel ve Emre Pişginel yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA