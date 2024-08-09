Akseki'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yangında 0.3 hektarlık alan zarar gördü
ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 0.3 hektar alan zarar gördü.
Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 0.3 hektar alan zarar gördü.
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