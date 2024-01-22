 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi
22.01.2024 - 10:47,
Abone Ol

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda dün gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi.

Kar yağışı, Akseki-Seydişehir kara yolu Battı Çıtı mevkiinden itibaren Karayolları Bakımevi arasında yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili oldu. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Gece kar yağışının başlamasından itibaren trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Gece saatlerinde ise Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki Kavşağı'ndan itibaren sürücülere yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Konya, Kara, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:38:27. #1.13#
SON DAKİKA: Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement