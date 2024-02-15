Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi - Son Dakika
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Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi

Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla trafik akışında aksama yaşanmamasını sağladı.

15.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:57
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi.

Kar yağışı Akseki-Seydişehir kara yolu Battı Çıtı mevkiinden itibaren Karayolları Bakımevi arasında yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili oldu. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 24.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Gece kar yağışının başlamasından itibaren trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Gece saatlerinde ise Akseki Bölge Trafik Akseki kavşağından itibaren sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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