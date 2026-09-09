Aksu'da 2 kilo 750 gram kokainle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Aksu'da 2 kilo 750 gram kokainle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Aksu\'da 2 kilo 750 gram kokainle yakalanan 4 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarmanın takibi sonucu bir araçta 2 kilo 750 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir araçta 2 kilo 750 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Aksu ilçesinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Takip sonucunda içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 kilo 750 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksu'da 2 kilo 750 gram kokainle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksu'da 2 kilo 750 gram kokainle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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