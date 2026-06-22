Aksu'da zabıta ekiplerinden dilenci denetimi - Son Dakika
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Aksu'da zabıta ekiplerinden dilenci denetimi

Aksu\'da zabıta ekiplerinden dilenci denetimi
22.06.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
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Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlediği dilenci denetiminde 18 kişiye cezai işlem uyguladı. Seyyar satıcıdan 94 parfüme el konulurken, niyetçilikte kullanılan 2 tavşan hayvanat bahçesine teslim edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla Kundu Oteller Bölgesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda dilenci denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen uygulamada zabıta ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda toplam 18 dilenci yakalanarak cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen boyacı, tavşanla niyetçilik yapan kişiler ile seyyar parfüm satışı yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı. Seyyar satıcının üzerinde bulunan 94 adet parfüme el konulurken, niyetçilikte kullanılan 2 tavşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince ilgili şahıslara emre aykırı davranıştan dolayı cezai işlem uygulandı.

Dilencilikle mücadelede sıfır tolerans

Dilencilikle mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirterek Zabıta Müdürü Kaan Aydın, "Dilencilik faaliyetlerine ve özellikle çocukların bu şekilde istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çocuklarımızın yeri sokaklar değil; okulları ve güvenli yuvalarıdır. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı ekiplerimiz sahada etkin bir şekilde görev yapmaktadır. Öte yandan, kaldırımların işgal edilmesine, yayaların hareket alanının kısıtlanmasına ve izinsiz faaliyetlere de geçit vermiyoruz. Kamu düzenini bozan hiçbir unsura izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi belirli aralıklarla değil, ihtiyaç duyulan her noktada ve her zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru, çocuklarımızın geleceği için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Aksu Belediyesi, ilçe genelinde benzer denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aksu'da zabıta ekiplerinden dilenci denetimi - Son Dakika

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