Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

19.08.2025 12:09
Antalya'da jandarma, 9 şüphelinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikametlerde yapılan aramalarda 225 gram metamfetamin, 43 gram kokain, 210 gram esrar, 420 adet sentetik uyuşturucu hap (Galara) ve 2 bin 850 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

