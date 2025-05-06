Akülü araçlı çocuğa otomobil çarptı

barış özcan:

Mal ebeveyn, trafikte ne işi var o çocuğun, ALLAH göstermesini ya o araç kamyon olsaydı ALLAH size o beyni düşünesiniz diye vermiş, düşünün biraz o zaman doğruyu bulup, burası tehlikeli olur, park vb bir yerde sürelim bunu diye.