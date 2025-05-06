Yürekleri ağza getiren kaza Mersin'de yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana gelen olayda, akülü aracına binen küçük çocuk yola çıktı.
O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akülü araçlı çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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