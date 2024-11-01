Akyaka'da Hayvan Otlatması Kavgasında Bir Ölü

3.Sayfa

Akyaka'da hayvan otlatması meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde meydana geldi. A.G. ile T.A. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.G. üzerindeki silahla T.A.'ya ateş ederek ağır yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği T.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden T.A.'nın cenazesi sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili olarak A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS