Akyaka\'da Kasten Yaralama Suçundan Bir Kişi Yakalandı

Akyaka'da hakkında 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda jandarma 'kasten yaralama' suçundan aranan 1 kişinin yerini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl, 1 ay, 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS
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