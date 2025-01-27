Akyazı\'da 82 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 82 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde komşusu tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi 2009. Sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan Emine Y. (82), komşusu tarafından odada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Y.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - SAKARYA