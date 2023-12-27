Akyazı\'da asayiş ve trafik uygulaması

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 100 kinin GBT kontrolünün yapıldığı uygulamada ehliyetsiz araç kullanan 3 kişiye işlem yapıldı.

Sakarya'da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Ada Caddesi ile Küçücek Caddesi kavşağında oluşturdukları uygulama noktasında araçları durdurarak kontroller yaptı. Araçlardaki kişilerin kimlik sorgusu yapılırken trafik ekipleri de araçların evraklarını kontrol ederek, sürücülere alkol testi yaptı. 100 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı uygulamada, ehliyetsiz araç kullanan 3 kişiye işlem yapıldı. - SAKARYA