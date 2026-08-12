Akyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Akyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Akyazı\'da Elektrikli Bisiklet Kazası
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Akyazı'da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi Yağcılar-Pazarköy bağlantı yolu sapağında meydana geldi. Z.Y. idaresindeki 54 AOA 374 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Z.Y., yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aracın sapağa gelişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilmesi ve vatandaşların yaralıya yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Akyazı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika

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