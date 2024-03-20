Akyazı'da evin terasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Akyazı'da evin terasında çıkan yangın söndürüldü

Akyazı\'da evin terasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

20.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, binanın terasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da evin terasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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