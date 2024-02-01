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Akyazı'da İşçi Servisi Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da İşçi Servisi Devrildi: 2 Yaralı

Akyazı\'da İşçi Servisi Devrildi: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

01.02.2024 00:01
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçücek Fabrikalar Caddesi üzerinde, A.A. idaresindeki 54 S 0897 plakalı Mitsubishi marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akyazı'da İşçi Servisi Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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