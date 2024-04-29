Akyazı'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Akyazı\'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kayabaşı Mahallesi'nde E.G. idaresindeki minibüs ile M.B. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan E.G., F.G. ve E.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

29.04.2024 12:48
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 81 AZ 654 plakalı Mitsubishi marka minibüs ile M.B. idaresindeki 54 ET 069 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan E.G., F.G. ve E.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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