Akyazı\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, saldırıya uğradıkları minibüsle hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Olay, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.D. isimli şahıs ile 54 H 4091 plakalı minibüs içerisinde bulunan S.D. ve O.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması ile G.D., tabancayla minibüsteki S.D. ve O.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan S.D. ve O.D. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralanan şahıslar, olay yerinde ambulans beklemek yerine saldırıya uğradıkları aynı minibüsle Akyazı Devlet Hastanesi'ne ulaştı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA