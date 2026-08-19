Akyazı\'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkiinde, Cavit Yiğit (67) idaresindeki 54 ADP 877 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü çekici içinde sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada yapılan ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.