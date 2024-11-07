Akyazı\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolu üzerinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akyazı gişeler mevkiinde meydana gelen kazada M.Ö. idaresindeki 54 AJS 158 plakalı Suzuki marka otomobil ile B.Y. idaresindeki 54 ACH 825 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada M.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA