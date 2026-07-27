Akyurt\'ta Define Kazısında Koyun ve Kaplumbağa Kurtarıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde define kazısı için açılan çukurda mahsur kalan koyun ve kaplumbağa kurtarıldı.

Olay, Akyurt'un Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çoban Mesut Türkcan'a ait sürüdeki bir koyun, define kazısı sonucu açılan çukura düştü. Durumu fark eden Mesut Türkcan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenle çukura inerek koyunu bulunduğu yerden sağ salim kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında çukurda bir kaplumbağanın da bulunduğu görüldü. İtfaiye ekiplerince kaplumbağa da bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, yasa dışı define kazıları sonucu açık bırakılan çukurların hem hayvanlar hem de vatandaşlar açısından tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.