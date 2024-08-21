Alaca Belediyesi İtfaiyesi, Dönüşte Araç Yangınına Müdahale Etti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki orman yangınlarına takviye olarak giden Alaca Belediyesi itfaiyesi, dönüşte araç yangınına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'deki orman yangınlarının ardından dönüşen geçen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri Uşak yakınlarında lastikleri alev alan bir tıra müdahale etti. Araçtan inen itfaiye ekipleri alevler daha büyümeden söndürdü.

Tır sürücü, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM