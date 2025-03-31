Alaca\'da Çamaşır Makinesinde Yangın Çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde çamaşır makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, durumu hemen Alaca Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ÇORUM