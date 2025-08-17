Alaca'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Alaca'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Alaca\'da Trafik Kazası: İki Yaralı
17.08.2025 15:55
Çorum'un Alaca ilçesinde Fiat Tofaş'ın iksa duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobilin iksa duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolu Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. (33) idaresindeki 52 EA 789 plakalı Fiat-Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3.Sayfa Alaca'da Trafik Kazası: İki Yaralı

SON DAKİKA: Alaca'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
