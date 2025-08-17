Alaca\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobilin iksa duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolu Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. (33) idaresindeki 52 EA 789 plakalı Fiat-Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM