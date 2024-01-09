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Alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı - Son Dakika
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Alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı

Çankırı'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında bir şahıs defalarca havaya ateş açtı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili H.A., D.A., Ç.A., M.U., E.U., M.U. ve A.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.01.2024 - 20:02,
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Alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı

ÇANKIRI - Çankırı'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında bir şahıs defalarca havaya ateş açtı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkesine hakim olamayan şahıs, pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili H.A., D.A., Ç.A., M.U., E.U., M.U. ve A.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı
Kaynak: İHA
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Çankırı, Olay, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alacak verecek kavgası mahalleyi karıştırdı: 7 gözaltı - Son Dakika


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