Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kuzenini ayağından vurdu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de alacak verecek meselesi nedeniyle kuzeni tarafından tabancayla ayağından vurulan şahıs yaralandı.
Olay, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden N.P., amcasının oğlu olduğu öğrenilen M.P. ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu N.P., tabancayla ateş ederek M.P.'nin bacağından yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol ayak bileğinden yaralanan M.P., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli N.P.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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