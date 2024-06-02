Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

Niğde\'de Aladağlar\'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı. Dağcı Uğur S., Aladağlar'da Demirkazık zirvesine çıkmak için tırmanışa başladı. Düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından yetkililere bildirildi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ekibi ile AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi. JAK ekipleri, yaralı dağcıyı helikopterle Demirkazık Kamp Merkezi'ne getirdi. Uğur S., burada yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

02.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre dağcı Uğur S., Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine çıkmak için sabah saatlerinde tırmanışa başladı. Dengesini kaybederek düşen Uğur S.'nin ayağı kırılırken arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ekibi ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Uğur S.'nin bulunduğu yere ulaşan JAK ekipleri, yaralı dağcıyı helikopterle Demirkazık Kamp Merkezi'ne getirdi. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Uğur S., daha sonra ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, dün de aynı bölgede mahsur kalan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Aladağlar, Çamardı, Konya, Niğde, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 16:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement