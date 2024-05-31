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Alanya'da 11 araçlı zincirleme trafik kazası

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, olay yeri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Alanya Çevre Yolu D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 araç birbiriyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, kazanın olduğu şeritte trafik bir süre aksadı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin çalışmasıyla tıkalı şerit trafiğe açıldı.

Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise 11 araçlı zincirleme trafik kazasını cep telefonuyla kaydetti.