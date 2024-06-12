Alanya'da 13 Yıl Firari Olarak Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 13 Yıl Firari Olarak Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan firari şahıs, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

12.06.2024 15:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan firari şahıs yakalanarak cezaevine koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda A.Y. isimli şahsın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca şahsın 13 yıldır firari olduğu tespit edildi. Firari A.Y., Alanya'da yakalanarak hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 13 Yıl Firari Olarak Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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