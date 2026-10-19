Alanya'da 15 milyon euroluk senet imzalatma iddiasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Alanya'da 15 milyon euroluk senet imzalatma iddiasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Alanya\'da 15 milyon euroluk senet imzalatma iddiasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Alanya'da bir kişinin dağlık alana kaçırılıp ailesine şantajla 15 milyon euro değerinde senet imzalatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden N.H. ifadesinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin dağlık alana kaçırılarak ailesi üzerinden şantaj yoluyla 15 milyon euro tutarında senet imzalattırıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, H.G.'nin silah zoru ile dağlık bir alana kaçırıldığı ve ailesi üzerinden şantaj yapılarak 15 milyon euro tutarında senet imzalattırıldığı, olaydan iki gün sonra ise serbest bırakıldığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda elebaşı olduğu tespit edilen kadın şüpheli M.O. ile S.G, V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen imzalatılmış senet ve çekler ele geçirildi.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAlanyaAdliyeGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 15 milyon euroluk senet imzalatma iddiasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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