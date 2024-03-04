Alanya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Otomobil refüjdeki bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı ve 2 kişi hayatını kaybettiği, biri bebek 4 kişinin de yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri kırarak önce H.Ç. idaresindeki 07 HYC 80 plakalı Ford Fiesta marka otomobile, ardından da B.S. yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kaza sonrasında 07 NCT 09 plakalı aracın sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ve yanındaki Buse Karagül kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan 07 HYC 80 plakalı araçtaki sürücü H.Ç., aynı araçtaki T.Ç. ve M.E.Ç. adlı bebek ile 07 AED 873 plakalı hafif ticari araçtaki F.S. adlı yolcu ise yaralandı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntüde 07 NCT 09 plakalı aracın Antalya istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerleri aştığı ve taklalar atarak 07 HYC 80 plakalı araca çarptığı anlar yer aldı. Takla atan aracın 07 AED 873 plakalı araca da çarptığı görüntülere yansıdı.
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