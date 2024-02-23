Alanya\'da 4 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda E.İ. isimli şahsa ait depoda yapılan arama neticesinde çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira değerinde 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ANTALYA