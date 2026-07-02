Alanya\'da 5 yıldızlı otelin geri dönüşüm deposundaki yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, otelin bitişiğindeki geri dönüşüm deposundan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, depodaki yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, depoda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA