Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayda tabanca kullandığı belirlenen M.Ü.'nün, gece saatlerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu R.E. ve S.E. ile R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mermiler iş yerine isabet etti

Silahlı kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu mermilerden biri çevredeki bir iş yerine isabet etti. O sırada iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, tabancayla ateş ettiği belirlenen M.Ü.'yü dün gece saatlerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.