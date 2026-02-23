Alanya\'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Almanya uyruklu şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kemali Soydan Sokak'ta bulunan Damla Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşamını Alanya'da sürdüren Almanya uyruklu Wolfgang Brendel'e (78) telefonla ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Brendel'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Brendel'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA