Alanya'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü

Alanya\'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.

17.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı apartmanda oturan kiracı Necmettin B. (49) ve apartman yöneticisi Ayhan Haydar Fidanboy (61) arasında Necmettin B.'nin daireyi boşaltarak ayrılması sırasında tartışma yaşandı. Olayın ardından dün adrese tekrar gelen Necmettin B. yanında bulunan tabanca ile Ayhan Haydar Fidanboy'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan apartman yöneticisi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Necmettin B.'nin (49) daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, cenaze ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı
    12:47 Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  • Nazilli'de aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
    12:46 Nazilli'de aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Çankırı'da Devlet Hastanesinde Hekim Darp Edildi
    12:42 Çankırı'da Devlet Hastanesinde Hekim Darp Edildi

    Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakınları, nöbetçi hekim olan Uzm. Dr. U.O.'yu tartışmanın ardından yumruklayarak darp etti. Hekimin beyaz kod vermesi üzerine adli rapor düzenlendi ve olaya karışan iki şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevinde yakalanan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
    12:40 Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevinde yakalanan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevindeki yakınına getirdiği kıyafetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan şüpheli jandarmanın dikkatinden kaçamadı. Olayda şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

  • Ataşehir'de 5 Katlı Binada Otomotiv Servisinde Yangın Çıktı
    12:39 Ataşehir'de 5 Katlı Binada Otomotiv Servisinde Yangın Çıktı

    Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bir bina sakini ise balkonundan olanları izledi.

  • Beylikdüzü'nde Polis Rolüyle Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı
    12:37 Beylikdüzü'nde Polis Rolüyle Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

    Beylikdüzü'nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, bir kişinin adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek 285 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri turizm şirketi çalışanı çıktı.

  • Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
    12:31 Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan Ayhan Haydar Fidanboy ile N.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. N.B, Fidanboy'a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Fidanboy kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, Yolcu Tutuklandı
    12:24 Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, Yolcu Tutuklandı

    Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolcu T.A.'nın eşyaları arasında 49 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklandı.

  • Elazığ'da Lokomotifin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
    12:24 Elazığ'da Lokomotifin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

    Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde tren raylarında meydana gelen kazada, raylardan geçmeye çalışan 80 yaşındaki adam lokomotifin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında kiracı darp edildi
    12:22 Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında kiracı darp edildi

    Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında evinden çıkarılan Necmi Asker ve kızı, yeni satın aldıkları evde oturan kiracıları tarafından darp edildi. Ev sahibi Asker, kiracıların mağdur olmaması gerektiğini ancak ev sahibinin de mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

  • Park halindeki otomobil alev topuna döndü
    12:20 Park halindeki otomobil alev topuna döndü

    Antalya'da park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu’nu hedef aldı MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu'nu hedef aldı
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 12:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement