Alanya'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu
Alanya'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Alanya\'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu
20.08.2025 16:28  Güncelleme: 16:38
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Belçikalı vatandaş Francois Josepha A Smeuniinx, evinde ölü olarak bulundu. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Francois Josepha A Smeuniinx (71) isimli Belçikalı vatandaş evinin salonunda ölü olarak bulundu.

Olay, bugün 13: 00 sıralarında Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Belçika vatandaşı Francois Josepha A Smeuniinx (71) haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerinin ardından Belçikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından yabancı uyruklu vatandaşın cansız bendeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanya'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
