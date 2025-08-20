Alanya\'da Belçikalı Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Francois Josepha A Smeuniinx (71) isimli Belçikalı vatandaş evinin salonunda ölü olarak bulundu.

Olay, bugün 13: 00 sıralarında Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Belçika vatandaşı Francois Josepha A Smeuniinx (71) haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerinin ardından Belçikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından yabancı uyruklu vatandaşın cansız bendeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA