Alanya\'da Çamaşır Makinesinden Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Kirazlar Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi çamaşır makinesinden dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri gelmeden önce ev sahibi ve komşuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA