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Alanya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Aytap Sokak Kağan Apartmanı'nın dördüncü katında meydana geldi. Ev sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangın merdiveni aracılığıyla alevlere müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Alanya\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
30.01.2024 - 14:39,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Aytap Sokak Kağan Apartmanının dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç. E. isimli vatandaşa ait dairenin balkon bölümünde yangın çıktı. Evde oturan vatandaşların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangın merdiveni aracılığıyla alevlere müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Müdahale esnasında balkon demirine asılı Türk bayrağının etkilenmemesi dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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