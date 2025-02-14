Alanya\'da Dilencilik Yaparken Yakalanan Şahsa 5 Bin TL Para Cezası

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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı yakaladı. Şahsın üzerinden çıkan 5 bin 436 TL paraya tutanakla el konulurken, Kabahatler Kanunu kapsamında da işlem başlatıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek yardım isteyen dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Son olarak Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Asım Tokuş Caddesi'nde dilencilik yaptığı belirlenen bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden çıkan 5 bin 436 TL paraya el konulurken, şahıs hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek gerekli uyarılar yapıldı.

"Dilenciliği meslek haline getirenlere izin vermeyeceğiz"

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Ekiplerimiz kent genelinde düzenli denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirenlere karşı Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in talimatlarıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Alanya'da bu tür görüntülere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Zabıta ekiplerinin Ramazan ayı öncesinde benzer olayların önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA