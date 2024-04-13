Alanya'da drift atıp jandarmaya mukavemet gösteren şahsa 58 Bin TL ceza
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarken yakalanan ve dur ihtarına uymayıp jandarma ekiplerini peşine takan alkollü sürücü ekiplere mukavemet gösterince gözaltına alındı. Sürücüye 58 Bin 616 TL para cezası uygulanıp ehliyetine 2 yıl el konuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı mahallesinde 07 BHZ 048 plakalı Mercedes marka aracı ile drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından "Dur" ikazında bulunuldu. Dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahıs görevini yapan jandarma personellerine mukavemet göstererek hakaret söylemlerinde bulununca göz altına alındı. Yapılan kontrollerde 1.21 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl el koyularak toplam 58 Bin 616 TL trafik cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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