Alanya'da ehliyetsiz sürücüye 90 bin 420 TL para cezası - Son Dakika
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Alanya'da ehliyetsiz sürücüye 90 bin 420 TL para cezası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, 2 defa drift atarak tehlikeli hareketler sergiledi. Jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücüye toplam 90 bin 420 TL para cezası kesildi.

14.08.2024 13:50
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Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: 90 bin 420 lira para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 defa drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen ehliyetsiz araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak toplam 90 bin 420 lira para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki kavşakta 33 AES 025 plakalı otomobilin farklı saatlerde 2 defa drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak, drift atmaktan ve araç sahibine toplam 90 bin 420 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da ehliyetsiz sürücüye 90 bin 420 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da ehliyetsiz sürücüye 90 bin 420 TL para cezası - Son Dakika
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