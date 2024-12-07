Alanya'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu

Alanya\'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu

Jandarma, Alanya'da 11 adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

07.12.2024 13:07
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleşen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Alanya ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 335 tabanca fişeği, 86 ve tüfeği fişeği, 18 tabanca şarjörü ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu - Son Dakika

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