Alanya\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin dış cephesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA