Alanya’da evinde 27 kök kenevirle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Alanya’da evinde 27 kök kenevirle yakalanan şahıs tutuklandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir ele geçirildi. Evinde kenevir bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Demirtaş Mahallesi'nde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 27 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirlere el konulurken, ikamette bulunan A.A. (52) gözaltına alındı. Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu suçundan tutuklandı. A.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Kenevir, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’da evinde 27 kök kenevirle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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