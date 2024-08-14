Alanya'da feci kaza: Anne öldü, 1 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da feci kaza: Anne öldü, 1 yaşındaki kızı yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybederken 1 yaşındaki kızı ise yaralandı. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2024 10:21
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Alanya'da feci kaza: Babanın çabası yetmedi, anne öldü ve 1 yaşındaki kızı yaralandı

El freni boşalan cip, içindekilerle birlikte uçuruma yuvarlandı

Babanın aracı durdurmaya çalışması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybederken 1 yaşındaki kızı ise yaralandı. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızları F. E. A. ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 819 plakalı safari araçlarına bindi. İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı F. E. A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. F. E. A.'nın çocuk cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Annenin cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından adli tıp morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da feci kaza: Anne öldü, 1 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika

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