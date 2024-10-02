Alanya\'da Gençlerin Cesedi Göz Ardı Edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 20 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu. Sahildekilerin cesede aldırış etmeden güneşlenmesi, denize girmesi ve köpek gezdirmesi ise dikkat çekti.

Mahmut Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin Tuncay Kaplan (20) olduğu tespit edildi. Kaplan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cesedin yanında deniz keyfine devam ettiler

Sahile gelenlerin Kaplan'ın cesedinin yanı başında yürüyüş yapması, köpek gezdirmesi, güneşlenmesi ve denize girme ise dikkat çekti. Birçok kişi ise ekiplerin uyarısıyla olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA