Alanya'da Halk Otobüsü Yaya Kadına Çarptı - Son Dakika
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Alanya'da Halk Otobüsü Yaya Kadına Çarptı

Alanya\'da Halk Otobüsü Yaya Kadına Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü, kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.04.2024 14:08
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Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen bir halk otobüsü kaldırımda yürüyen M. B. isimli kadına (39) çarptı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan M.B. sağlık görevlileri tarafından Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Halk otobüsünün şoförünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Halk Otobüsü Yaya Kadına Çarptı - Son Dakika

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