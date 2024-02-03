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Alanya'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyaları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyaları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Alanya\'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyaları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Hacet Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan esnafa illegal yollardan elde edilen suç eşyaları konusunda bilgilendirme yaparak dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor.

03.02.2024 09:50
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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ikinci el eşya alım satımı yapan esnafa illegal yollardan elde edilen suç eşyaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Hacet Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan esnafa hırsızlık, gasp gibi illegal yollardan elde edilen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi halinde uygulanacak müeyyideye ilişkin hususlarda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Suç Eşyasını Alma" projesi kapsamında muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için vatandaşların üstüne düşen görevleri hatırlatmak amacıyla hazırlanan broşürler esnafa dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyaları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyaları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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