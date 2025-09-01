Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı

01.09.2025 15:44  Güncelleme: 15:53
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir butikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, İngiliz turistler ve esnaf arasında yaralananlar oldu. Olay sonrası iş yeri geçici olarak mühürlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan butiğe giren bir İngiliz grup ve esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga turistlerin kaçmasıyla son buldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonunda, işletme soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici süreyle 3 gün mühürlendi.

İNGİLİZ TURİSTLER İLE ESNAF BİRBİRİNE GİRDİ

ESNAFI TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Dükkan önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Esnafın etrafını çeviren 6 İngiliz turistler önce esnafa kafa attılar sonra yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladılar. Çevre esnaf, olaya müdahale edince kavga büyüdü. Bir İngiliz turistin yerde bulunan parke taşını alarak esnafa attığı gözlenirken, esnaf ise kendilerini şemsiyeler ile savundu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Kavganın büyümesi üzerine İngilizler bir otele sığındı. Olay yerine polis ekipleri takviye edilirken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, belediye ekipleri iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Turizm, Alanya, Kavga, Olay, Son Dakika

17:37
